Idosa morre atropelada por trotinete em Barcelona

Um acidente de trânsito com uma trotinete, ocorrido em Barcelona, em Agosto, e que resultou na morte de um peão, chega agora à primeira linha da atualidade na sequência do processo judicial movido contra o condutor do veículo.

O condutor do veículo movido a bateria elétrica, um jovem, está indiciado por homicídio involuntário.

De acordo com o jornal espanhol “El Pais”, o uso do telemóvel por parte do jovem que conduzia a trotinete está a ser indicado como causa do acidente. O segundo passageiro figura apenas como testemunha.

O jovem estaria a circular a 30 quilómetros por hora, uma velocidade normal para este tipo de veículos, mas deslocava-se numa rua reservada para peões e estaria a consultar o Google Maps.