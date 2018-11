Luz e gás em Portugal no "top 10" dos mais caros da Europa

Portugal é um dos países da Europa com a eletricidade e o gás mais caros, de acordo com dados do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia (UE).

No preço da luz, Portugal é sexto nos dados do primeiro semestre. O país com custo mais elevado de eletricidade é a Dinamarca e com o mais barato é a Bulgária.

Já no gás, Portugal é o quarto da tabela de preços. O país com gás mais acessível é a Roménia, enquanto o mais caro é a Suécia.

Ainda assim, no segundo semestre de 2018, Portugal desceu algumas posições face a 2017, devido à inclusão de mais países na lista, explica o Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatística da UE, os consumidores portugueses continuam a pagar mais pelos carga de impostos do que por aquilo que de facto consomem. O preço da eletricidade por kilowatt-hora em Portugal fixou-se em 22,46 cêntimos no segundo semestre deste ano, ligeiramente acima da média da Zona Euro, que é de 21,87 cêntimos.

O preço médio do gás na UE por 100 kWh é de seis euros, sendo que 27% desse valor vai para impostos.



Os impostos e as taxas representam mais de um terço (37%) das faturas de eletricidade cobradas a cada família na União Europeia na primeira metade de 2018. No que toca às contas do gás, correspondem a 27% do custo global.