Venezuela: 130 toneladas beneficiaram 350 mil mulheres e crianças

A Unicef fez chegar à Venezuela, desde agosto, 130 toneladas de ajuda, para minimizar os efeitos da crise económica da população vulnerável.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o envio foi feito por via aérea e beneficiou 350.000 mulheres e crianças, e faz parte de um acordo com o Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para expandir os programas da organização no país, incluindo a cooperação técnica e o desenvolvimento de capacidades.

"A crise económica da Venezuela tem reduzido o acesso das crianças a serviços essenciais e está a ameaçar reverter décadas de progresso. Quase 12% da população está malnutrida. Os casos de sarampo aumentaram de 727, em 2015, para 5.525 em 2018, e um surto de difteria que começou em julho de 2016 já registou 1.249 casos confirmados, a maioria deles crianças", explica um comunicado da Unicef.

O documento sublinha que em coordenação com o Instituto de Nacional de Nutrição da Venezuela e outras entidades, a Unicef distribuiu 100 toneladas de produtos alimentares para 150 mil crianças, incluindo alimentação especial para tratamento da malnutrição, e pastilhas para purificar água.