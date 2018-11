Governo foi alertado em 2014 para perigo na estrada de Borba

A falta de segurança na estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa e o risco de colapso foram reportados ao gabinete do Secretário de Estado da Energia no final de 2014, no Governo do PSD/CDS. Também a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) foi alertada.

Segundo o jornal Observador, em 2014, na sequência de um memorando que saiu de uma reunião em novembro de 2014 na Câmara de Borba com os serviços da Direção-Regional de Economia (DRE) e os industriais de mármore, chegou a ser discutido o encerramento da via.

Em conjunto com o memorando, foi enviada a informação de que o colapso da estrada “potencialmente acarreterá consigo vítimas e nesse caso a responsabilidade civil e criminal será das empresas exploradoras, das câmaras municipais e das entidades licenciadoras e fiscalizadoras”, pode ler-se no jornal.

O e-mail, enviado a 1 de dezembro de 2014, pelo diretor-regional de Economia à chefe de gabinete do secretário de Estado da Energia revela preocupação perante as condições da estrada: "Temos vindo a acompanhar com alguma preocupação, o assunto relatado na informação infra, no que toca à falta de segurança existente no troço de estrada que liga Borba a Vila Viçosa devido às condições de estabilidade dos taludes laterais que confinam com esta, cujo colapso poderá colocar em perigo, quer a segurança dos trabalhadores das pedreiras, quer a própria circulação de viaturas ligeiras e de pesados, na Estrada Municipal 255, no troço entre Borba e Vila Viçosa".