​Ucrânia vs Rússia. Coronel explica o que se passa no Mar de Azov

“Estamos a falar de uma zona do Mar Negro para o Mar de Azov, e o Mar de Azov é fundamental para a Ucrânia. E há uma ponte, o tal estreito de Kerch. A Ucrânia não pode perder o acesso ao seu mar da Ucrânia. Às vezes, pode parecer que a questão é sobre a Crimeia, mas provavelmente não é sobre a Crimeia, é garantir a liberdade de circulação dos navios”, explica o coronel.

O professor da Academia Militar e especialista em questões estratégicas e de defesa começa por descrever a relevância geostratégica daquela zona do globo.

Para Lemos Pires, assegurar ou não a liberdade de navegação pelo estreito de Kerch até ao Mar de Azov vai ser o tema no “centro de toda a discussão política que vai acontecer entre a NATO, as Nações Unidas, a Rússia, a Europa, os Estados Unidos e a Ucrânia”.

“É aqui que vamos ver se isto vai subir muito ou se vai ficar resolvido com algumas regras internacionais mais explícitas. Esperemos que seja esse o caminho, que venha a acalmar”, sublinha.

Nestas declarações à Renascença, o coronel Lemos Pires considera que é preciso enquadrar este caso com o ambiente pré-eleitoral que se vive na Ucrânia.

“Como sempre, nestas coisas é preciso ter muito cuidado, porque uma ação precipitada e uma ação interna – sabemos que há questões internas importantes na Ucrânia - pode levar a um certo agudizar da situação”, afirma.

A Ucrânia tem eleições à porta e neste momento foi declarada a lei marcial por 30 dias, por causa do incidente com a Rússia no Mar de Azov.

“Sabemos que na política e na estratégia nunca há só razões externas, também há razões internas. Pode empolar-se um pouco a situação para ganhar aquilo que se chama a adesão a uma ideia. Isto não tem nada de novo, é histórico”, sublinha o coronel Lemos Pires.