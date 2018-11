​Parlamento britânico já tem data para votar acordo do Brexit

O Parlamento britânico vota, a 11 de dezembro, o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).



O anúncio da data para a votação do documento que dita as regras do Brexit foi feito pela primeira-ministra, Theresa May.

De acordo com a BBC, o debate parlamentar vai decorrer durante cinco dias.

O voto vai acontecer no final do quinto dia de discussão.

Só se for aprovado é que o documento pode ser ratificado pelo Parlamento Europeu e entrar em vigor a tempo do Brexit, a 29 de março de 2019.