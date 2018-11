Montalegre quer um grande nos "oitavos" da Taça de Portugal

O Montalegre eliminou o Águeda na quarta eliminatória, ao vencer por 1-0, um feito elogiado por Paulo Viage "por ser o momento mais alto" do clube transmontano, tornando o sonho em realidade de chegar aos oitavos-de-final da prova.

O presidente do Montalegre, Paulo Viage, não esconde, em entrevista a Bola Branca , o desejo de receber um dos três grandes nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Agora, o presidente do emblema transmontano gostava que FC Porto, Benfica ou Sporting jogassem em Montalegre, nos "oitavos" da Taça. Paulo Viage entende que "a zona do Barroso" merecia receber um grande clube português. Se assim não acontecer, sublinha que o objetivo "é continuar a fazer história" na prova rainha do futebol português.

Se o sorteio ditar a receção do Montalegre a um dos grandes, Paulo Viage considera que o Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira "tem condições para receber o encontro". Ainda assim, o dirigente sublinha que "não será apenas uma decisão" do clube que lidera.