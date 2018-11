“Vamos fazer da árvore de Natal uma Bíblia ilustrada?”

À espera do oitavo filho, Teresa Power encara como missão de vida dar testemunho da sua experiência em família. Desta vez, reuniu em livro algumas das histórias bíblicas que já contou em casa, depois de descobrir que nos Estados Unidos é hábito construir a árvore de Jessé durante o Advento.

“Eu ando sempre à procura de ideias novas, em blogues americanos de outras famílias e paróquias, e, numa dessas pesquisas, percebi que lá têm essa tradição. Fiquei fascinada, porque achei que era uma ótima forma de aprender sobre a palavra de Deus e de a relacionar com o nascimento de Jesus, dando um significado novo à árvore de Natal”, conta Teresa Power à Renascença.

O livro foi, assim, pensado para ajudar a viver melhor o Advento, que este ano começa a 2 de Dezembro. “A ideia é, todos os dias, meditar-se numa pequena história bíblica. Pegámos nas mais emblemáticas, desde Adão e Eva, passando pelo Êxodo, Moisés e os profetas, o Rei David e por aí fora, até chegarmos aos acontecimentos do Natal.”

Os recortes que o livro inclui ajudam a que esta seja uma atividade vivida por todos. “A cada história está associado a um símbolo. No caso de Adão e Eva, por exemplo, é a maçã. Cada dia coloca-se um símbolo na árvore de Natal, que, assim, ao longo do Advento, se transforma numa verdadeira Bíblia ilustrada. O que faz com tenha muito mais sentido para quem é cristão”, afirma a autora.

Mais do que uma prenda de Natal, este é um livro para ler e desfrutar em família durante o Advento. “A grande dificuldade que as pessoas me colocavam era como contar estas histórias de maneira acessível às crianças, sem ser de forma infantil para os adultos, permitindo relacionar com Jesus e com a nossa vida hoje. Porque, às vezes, falta fazermos essa ponte: em que é que esta história tem a ver comigo hoje? Ou em que é que este episódio tem a ver com o nascimento de Jesus? Então, escrevi estes 28 episódios bíblicos de maneira muito simples e acessível à família inteira”, explica.

Apesar de ter sido especialmente pensado para o Advento, "A Árvore de Jessé" pode ajudar noutras alturas do ano. “Já houve catequistas que leram as histórias e me disseram que isto os vai ajudar muito a contar determinados episódios bíblicos”, refere.

Para Teresa Power, “é muito importante partilhar estas histórias com as crianças” e uma das novidades do livro é permitir que sejam lidas “a partir da perspetiva da vida de Jesus, ver como é que Deus já nesta altura estava a preparar a entrega de Jesus na Cruz, por nós. Este elo entre o antigo e o novo testamento surpreende muito as pessoas quando lêem o livro”.