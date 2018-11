Brexit. Conselho Europeu valida "divórcio" do Reino Unido com a União Europeia

O Conselho Europeu chegou, este domingo, a acordo sobre o Brexit. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Tusk, no Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.





"O Conselho Europeu endossa o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Nessa premissa, o Conselho Europeu convida a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho a empreenderem os passos necessários para assegurar que o acordo entra em vigor a 30 de março de 2019, para garantir uma saída ordenada", lê-se nas conclusões da cimeira extraordinária desta manhã.



Os 27 aprovaram também a declaração política que estabelece os parâmetros da relação futura entre a UE e Londres, apelando aos britânicos que apoiem a primeira-ministra Theresa May no Parlamento britânico.

Tudo em apenas meia hora. O acordo – um documento com 600 páginas – estabelece os temos da saída do Reino Unido da União Europeia em 29 de março, enquanto a declaração destaca o futuro da relação comercial entre as duas partes.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou que este é “um dia triste”, porque o Brexit é “uma tragédia” para ambos os lados.

Ainda assim, diz acreditar que “o Governo britânico será bem sucedido em conseguir o apoio no Parlamento britânico”. E se não for? O presidente do executivo comunitário prefere não comentar.

“Eu votaria a favor deste acordo, porque é o melhor acordo possível para a Grã-Bretanha”, acrescentou.

Na opinião do homem que nos últimos 18 meses tem tido em mãos o tratado sobre a saída do Reino Unido, o francês Michel Barnier, “chegou a altura de todos assumirem as suas responsabilidades. Todos”.

E acrescenta: “Vamos manter-nos aliados, parceiros e amigos”.