Keizer leva 19 jogadores para o Lusitano de Vildemoinhos

Marcel Keizer anunciou esta sexta-feira a sua primeira convocatória como treinador do Sporting. O técnico holandês chamou 19 jogadores para a partida frente ao Lusitano de Vildemoinhos, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O técnico deixou seis jogadores de fora, por opção técnica: Viviano, Marcelo, Misic, Miguel Luís, Acuña e Castaignos.

Acuña chegou mais tarde dos compromisso com a seleção da Argentina, e fica de fora para a partida em Viseu. Miguel Luís foi titular em duas partidas sob a batuta de Tiago Fernandes, técnico interino, mas ficou de fora da primeira lista de selecionados por Keizer.

No boletim clínico dos leões constam o avançado Fredy Montero, Raphinha, Ristovski e também Rodrigo Battaglia.

O Lusitano Vildemoinhos-Sporting tem data marcada para sábado, às 15h00, no Estádio do Fontelo, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Os 19 convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan e Maximiano

Defesas: Coates, André Pinto, Mathieu, Bruno Gaspar, Jefferson e Lumor;

Médios: Gudelj, Petrovic, Wendel, Bruno César, Bruno Fernandes

Avançados: Nani, Carlos Mané, Jovane Cabral, Diaby e Bas Dost