Empresários católicos. A diversidade é boa mas não a praticamos. Porquê? "Temos medo"

Chiari Condi, uma advogada francesa que se dedicou à luta pelos direitos das mulheres, diz que há um paradoxo que se resolve pelo sentimento. Por que razão, face a todos os estudos que dizem que a diversidade é boa para os negócios e que traz mais lucro, não a aplicamos? A resposta é o medo.

A ativista que lidera o movimento “Led by her” foi uma das oradoras do segundo painel da manhã desta sexta-feira no 26.º Congresso Mundial de Empresários Católicos, a decorrer até amanhã na Universidade Católica, em Lisboa, dedicado ao tema “Promover a inclusão nos negócios”.

O medo, segundo Chiara, é alimentado pelo facto de nós “querermos o mundo tal e qual como aquele em que vivemos”. “Escolho pessoas como eu e faço-o porque me dá segurança, é este o padrão”, sublinhou aos empresários católicos.

Fê-lo em reação à história de Randy Lewis, ex-vice-presidente da Walgreens, uma grande empresa norte-americana que opera farmácias e que, nos últimos dez anos, passou a contratar pessoas com deficiência em larga escala.

O ex-vice-presidente da empresa afirmou que, num universo de 10 mil trabalhadores, 30% são pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Surpresa, ou não: o negócio começou a ser mais rentável.

Mas para isto acontecer, ressalta Chiara, é muito importante haver um gatilho. Alguém que abra o caminho. “É muito importante ser a pessoa que tem um gesto de confiança, que dá uma oportunidade. A diversidade é algo que é muito fácil de defender intelectualmente, mas não é nada fácil de pôr em prática”, considera a empreendedora social.

Outro dos oradores, Martin Burt, líder da “Overcoming Poverty”, falou de um problema que é transversal a todos os gestores cristãos.