Empresários católicos. O dilema moral entre o lucro e o bem comum

“Isso para um cristão é um dilema, por um lado a responsabilidade para com os acionistas, do outro lado o nosso comprometimento como cristãos.”

Não foi o fim, mas o princípio de uma nova vida. Ela, que liderava uma empresa de comunicação, quis encontrar um propósito. E encontrou: o de alertar para os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam no dia-a-dia em Marrocos.

Isso foi há 27 anos, quando ligava a ideia de sucesso a ter muito dinheiro. Hoje sabe que não é assim. “O que descobrimos ao longo do processo é que ter sucesso não é ter muito dinheiro, é contribuirmos para a evolução do mundo.”

A empreendedora deixa um alerta para contrariar aquilo que ainda é uma realidade. “Uma pessoa com deficiência isola-se, há medo de ambos os lados. A arte de viver em conjunto é aceitar a diversidade”, lembra.



Uma proposta para gestores: amar

A proposta de João César das Neves, professor da Universidade Católica, passa pelo amor. Só esse sentimento faz fluir os negócios, na opinião do académico. “Ama o teu vizinho como a ti”, defendeu no encontro desta sexta-feira.

“O ensinamento central é o amor. Não é mais nada. Se eu for um grande líder, muito competente, mas não tiver amor, serei [Bernie] Madoff, porque só ouvirei a minha voz”, concretizou.

O professor diz que é mais fácil amar a humanidade do que o vizinho, porque esse materializa-se no cliente, no fornecedor e no acionista. “Mas é aí", ressalta, "que temos de olhar para Deus e pensar que ele ama todos de igual forma. E através do amor de Deus amar o próximo.”

No início da sessão, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, antes da oração de boas-vindas, quis sublinhar aos congressistas que um crente “sabe não estar no princípio e no fim das coisas”.

“Para um cristão o negócio é vocação e Jesus chama-nos a colaborar com ele”, rematou.