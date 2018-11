Estivadores. Ministra pede entendimento urgente no porto de Setúbal

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, defende uma revisão das relações laborais no porto de Setúbal e apela a um entendimento urgente entre as partes.

A PSP removeu, um a um, os manifestantes e não chegaram a ser registados confrontos nem detenções.

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística ameaça avançar para uma greve no Porto de Setúbal e acusa o Governo e a administração portuária de incendiarem o conflito laboral.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu esta quinta-feira que tem "acompanhado permanentemente, com atenção e com preocupação", o conflito laboral no porto de Setúbal, esperando um "bom desfecho", apesar de não querer comentar processos específicos.

O Bloco de Esquerda (BE) questionou o Governo sobre o seu envolvimento na solução para substituir trabalhadores precários em paralisação no porto de Setúbal depois de a Autoeuropa ter afirmado que recebeu garantias do executivo para o carregamento de automóveis.

Numa pergunta dirigida aos ministérios do Mar e da Administração Interna, os deputados do BE referem que a operação desta quinta-feira de manhã "foi feita com recurso a trabalhadores externos para substituir os estivadores em luta e apresenta contornos de contratação ainda desconhecidos".