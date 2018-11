Belenenses. SAD quer impedir que clube tenha equipa de futebol profissional

O Belenenses anunciou, esta quarta-feira, que foi citado após uma uma ação judicial instaurada pela SAD, que tem como objetivo que o clube cesse funções no futebol profissional, e reclama toda a história do clube.

Em comunicado, o clube, cuja equipa atualmente milita no último escalão dos campeonatos distritais da AF Lisboa, confirmou a ação judicial por parte da SAD: "A SAD pretende que o Tribunal impeça, para sempre, o clube de disputar qualquer competição profissional de futebol".

Para além de cessar funções no âmbito do futebol sénior, a SAD reclama toda a história do Belenenses:

"A SAD (constituída em 1999) também pretende que o Tribunal condene o clube a reconhecer que a SAD venceu o Campeonato Nacional de futebol na época desportiva de 1945/46, venceu a Taça de Portugal de futebol nas épocas desportivas de 1941/42, 1959/60 e 1988/89, e inaugurou, em 14 de dezembro de 1947, o Estádio Santiago Bernabéu".

O clube repudiou a ação judicial interposta pela SAD, e descreve-a como uma "inqualificável tentativa de apropriação da sua história e das suas referências e assegura aos seus associados e adeptos espalhados pelo mundo que os Órgãos Sociais eleitos do Clube de Futebol “Os Belenenses” serão firmes e intransigentes na defesa daquilo que só ao Clube de Futebol “Os Belenenses” diz respeito: a sua história, as suas conquistas e as suas referências humanas".