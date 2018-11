Vaticano divulga programa do Papa no Panamá

O Vaticano divulgou o programa da participação do Papa Francisco nas próximas Jornadas Mundiais da Juventude, que vão ter lugar entre 22 e 27 de janeiro no Panamá.

De acordo com a Santa Sé, a viagem apostólica internacional de Francisco àquele país da América Central começa no dia 23 de janeiro de manhã, no aeroporto de Fiumicino, em Roma.

O Papa argentino tem partida marcada para as 9h35 locais (menos uma em Lisboa), a bordo de um avião A330 da companhia aérea Alitalia.

A chegada de Francisco ao aeroporto internacional de Tocumen, no Panamá, está prevista para as 16h30 (hora local) depois de quase 13 horas de voo, numa extensão de 9500 quilómetros.

Em solo panamiano, e após o acolhimento por parte das autoridades oficiais e das populações, o Papa começará por recolher-se na Nunciatura Apostólica (representação diplomática) da Santa Sé naquele país, para retemperar forças depois de uma longa viagem.

No dia 24 de janeiro, uma quinta-feira, a partir das 9h45 locais (mais cinco em Portugal), tem lugar a cerimónia oficial de boas vindas, no Palácio das Garças, a residência do Presidente da República do Panamá, Juan Carlos Varela.

Daqui Francisco seguirá para o Palácio Bolívar, a sede do Ministério das Relações Exteriores, para a partir das 10h40 encontrar-se com as demais autoridades nacionais, os membros do corpo diplomático presente no Panamá e com representantes da sociedade civil.

Será também nesta ocasião que o Papa proferirá o seu primeiro discurso em terras panamianas, antes de prosseguir para a igreja de São Francisco de Assis onde, pelas 11h45, estará com todo o episcopado do Panamá e deixará nova intervenção pública, desta vez mais dirigido às comunidades católicas do país.

O programa da visita de Francisco ao Panamá será depois retomado pelas 17h30, com a cerimónia de abertura da 34.ª Jornada Mundial da Juventude, no Campo Santa Maria la Antigua, em Cinta Costera, no litoral do país.

Neste local, onde decorrerão os eventos principais da JMJ 2019, e junto dos jovens, o Papa vai dirigir às pessoas um outro discurso, num momento que servirá também como um acolhimento por parte dos jovens a Francisco.

Na sexta-feira, dia 25 de novembro, a agenda do Papa argentino vai ser marcada de manhã, pelas 10h30, por um momento de oração, uma celebração penitencial, com jovens reclusos do Centro Correcional de Menores Las Garças de Pacora, uma localidade situada a 46 quilómetros da capital, Cidade do Panamá.

Nesse mesmo dia, depois de regressar de helicóptero à Nunciatura Apostólica, Francisco estará a partir das 17h30 no Campo Santa Marta la Antigua, novamente em Cinta Costera, para uma Via-Sacra com os jovens, momento que terminará com uma intervenção a todos os participantes.