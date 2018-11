Árvore do ano é uma azinheira secular em Mértola

Os portugueses já escolheram a Árvore do Ano 2019. É a Azinheira Secular do Monte do Barbeiro, com 150 anos, situada na localidade de Alcaria Ruiva, em Mértola.

Ficou em primeiro lugar, com 3.445 votos, no concurso nacional organizado pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC), no âmbito do concurso da Árvore Europeia do Ano. Esta azinheira vai representar Portugal na final europeia, que junta os vencedores dos diferentes concursos nacionais.

A votação decorreu online, sendo os resultados divulgados esta quarta-feira.

Em segundo lugar, com 2.989 votos, ficou o Plátano do Rossio, plantada em Portalegre há 180 anos.

A Quercus do ISA, em Lisboa, com 90 anos, fechou o pódio.