​Resgate de “complexidade extrema” em Borba pode demorar “dias ou semanas”

O comandante José Ribeiro fala numa operação de grande complexidade, em que cada passo será dado com a máxima segurança para não colocar em risco a vida dos operacionais.

Um troço com cerca de 100 metros da antiga estrada nacional 255 ruiu, pelas 15h45, entre Borba e Vila Viçosa, devido à “deslocação de rochas, mármore e terra para o interior de uma pedreira”.

“Dois operários da empresa que explora aquela pedreira foram arrastados e são as duas vítimas mortais que neste momento é possível fazer a confirmação”, disse o comandante José Ribeiro.

As duas vítimas mortais estão no fundo da pedreira, com cerca de 90 metros de profundidade, junto a uma retroescavadora.

“Esta noite, iremos desencadear conjunto de operações para resgatar as duas vítimas que é possível observar. Tentaremos o resgate tendo presente o princípio da segurança”, afirma José Ribeiro.



Duas viaturas que passavam na estrada foram arrastadas, de acordo com o relato de testemunhas, adianta o comandante José Ribeiro.

“De acordo com relatos terá arrastado duas viaturas. Esta informação é dinâmica e estamos a todo o momento a confirmá-la com as autoridades competentes.”

Um total de 84 operacionais apoiados por 39 viaturas estão envolvidos na operação de resgate.



Na terça-feira de manhã, será feita uma “avaliação técnica muito apurada em conjunto com o Laboratório Nacional de Proteção Civil (LNEC), com o Departamento de Geologia e Minas, a Engenharia Militar e o responsável técnico da pedreira”.