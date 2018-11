Presidente do Grupo Stromp garante que Sporting não vive situação de desespero

A situação financeira do Sporting não é desesperante, garante o presidente do Grupo Stromp, mas é importante que o empréstimo obrigacionista que a SAD emitiu seja um sucesso.

"A situação financeira do Sporting não está tão complicada como já esteve. O que temos é um novo empréstimo e temos de ressarcir o anterior. Esta não é uma situação de desespero, é uma situação normal. O que pretendemos é que este empréstimo seja um sucesso", disse Tito Arantes Fontes, porta-voz do grupo de personalidades ligadas ao mundo financeiro e empresarial que hoje esteve reunido com Frederico Varandas, em Alvalade, para debater, sobretudo, as contas do Sporting.

A SAD emitiu um empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, com prazo de subscrição a terminar na quinta-feira, e tem, até 26 de novembro, de pagar o empréstimo anterior, no mesmo valor.

Arantes Fontes garante que se a subscrição não correr como o desejado, "o Sporting terá sempre soluções". Não é esse o cenário, no entanto, que está no horizonte dos sportinguistas e o presidente do Grupo Stromp apela para que os sócios e adeptos "acorram em massa para fazer esta subscrição".