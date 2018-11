Papa recorda vítimas de incêndio na Califórnia e de massacre na RCA

O Papa Francisco recordou este domingo, no final da oração do Angelus, em Roma, as vítimas dos incêndios que têm devastado a Califórnia, fazendo dezenas de mortos e largas centenas de desaparecidos, e ainda os que morreram no mais recente massacre na República Centro Africana.

“Cheio de dor, tomei conhecimento da tragédia que ocorreu há dois dias num campo de deslocados na República Centro africana, onde foram mortos também dois sacerdotes.”

“Rezemos pelos mortos e feridos e para que cesse todo o tipo de violência neste amado País que tanto necessita de paz”, disse o Papa, conduzindo então os fiéis reunidos na Praça de São Pedro na oração da Avé Maria.

Francisco pediu ainda “uma oração especial vai para todos os atingidos pelos incêndios que flagelam a Califórnia e agora também pelas vítimas do gelo na costa dos Estados Unidos.”

“Que o Senhor acolha na sua paz os defuntos, conforte os familiares e ajude todos os que se empenham nos trabalhos de socorro”, concluiu.