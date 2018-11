Chefe de Gabinete do ministro da Defesa sob investigação

O chefe de gabinete do ministro da Defesa está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Acão Penal de Lisboa.

Segundo a edição deste domingo do “Correio da manhã”, Paulo Lourenço é um dos três diplomatas que estão no centro de um inquérito relacionado com suspeitas de utilização indevida de dinheiros públicos.

A investigação está relacionada com a descoberta de três milhões de euros numa alegada conta bancária do consulado português em São Paulo, no Brasil, onde Paulo Lourenço foi cônsul até agosto deste ano.

A averiguação ao consulado terá sido desencadeada devido a suspeitas de irregularidades na concessão de Vistos Gold a cidadãos brasileiros.

A Renascença pediu esclarecimentos sobre este assunto ao Ministério da Defesa, mas esta diz que não comenta o assunto e remete para o esclarecimento prestado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ao “Correio da Manhã”, em que confirma a investigação.