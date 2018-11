Fernando Santos. “Muitas dificuldades” na primeira parte, melhoraram na segunda

O selecionador de Portugal reconhece que a equipa das quinas teve muitas dificuldades, especialmente na primeira parte contra a Itália.

Em declarações à RTP, Fernando Santos refere que "na primeira parte, tivemos muitas dificuldades de adaptação, a Itália soube ganhar bem as segundas bolas, o Cancelo não fechou o jogo, o que fez com que o Ruben baixasse demasiado e, ao baixar, o Pizzi e o William não conseguiam controlar os outros dois jogadores. Tentei passar a mensagem para dentro do campo, acho que melhorou, mas não estivemos bem, não conseguimos ser uma equipa com discernimento”.

“A primeira parte foi muito difícil. Ao intervalo, com um quadro, consegui explicar as coisas, no segundo tempo, as coisas melhoraram, o jogo ficou equilibrado, acabou o sufoco e, a partir dos 15 minutos da segunda parte, fomos em crescendo, a Itália começou a andar atrás da bola e acabámos melhor, o resultado acabou por ser justo”, refere.

O técnico nacional considera que com a entrada do João Mário a equipa portuguesa melhorou até porque “era importante ter jogadores que tivessem bola”.

“A nossa estratégia não passa por ter o Bernardo a jogar quase a lateral, porque isso tira capacidade, não é o que pretendemos. Daí a primeira troca ao intervalo foi passar o Pizzi para uma função que conhece [mais à direita] e libertar Bernardo para zonas interiores. Depois, o Pizzi estava cansado e por isso a entrada do João”.

Fernando Santos reafirma que a seleção está unida, “sempre como objetivo ganhar” e com “muito para crescer, ainda vai cometer erros como hoje, mas vai melhorar”.

O selecionador nacional voltou também a fugir ao tema “Cristiano Ronaldo” não confirmando nem desmentindo o regresso para breve do capitão nacional.

Quanto ao próximo jogo da Liga das Nações, contra a Polónia, “é para vencer, até por respeito ao público”, apesar de Portugal já estar qualificado para a final four da nova prova da UEFA.