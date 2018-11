Diogo Jota. “Só meio caminho está feito"

O avançado Diogo Jota, autor do golo dos sub-21 de Portugal frente à Polónia, do 'play-off' para o europeu de 2019, diz que a seleção está "confiante, mas cautelosa", para o jogo decisivo, na terça-feira, em Chaves.

A seleção sub-21 de Portugal bateu a congénere da Polónia na sexta-feira, por 1-0, com um golo do jogador do Wolverhamton, de Inglaterra, e tem na terça-feira, às 17h00, em Chaves, o encontro decisivo.

"Foi importante termos vencido, mas só meio caminho está feito e falta a outra metade", lembrou Diogo Jota, em conferência de imprensa realizada antes do primeiro treino em Trás-os-Montes.

O internacional pelas camadas jovens de Portugal assegurou que o grupo de trabalho está "confiante", mas alertou que a equipa terá de "manter o nível de concentração elevado" para evitar surpresas.

O atacante de 21 anos destacou ainda o feito da seleção frente à congénere da Polónia, uma equipa que é "forte em casa" e que "tinha marcado em todos os jogos".

"Vencer sem sofrer qualquer golo foi uma marca importante para o grupo nesta caminhada", sustentou.

Satisfeito pelo golo conseguido na sexta-feira, Diogo Jota espera "continuar a contribuir para que Portugal esteja no europeu".

Apesar dos portugueses estarem em vantagem no 'intervalo' da eliminatória, o avançado explicou que o pensamento está sempre em vencer.

"Portugal entra em todos os jogos para ganhar e vamos pensar assim, apesar da vantagem", atirou.

A partida decisiva da segunda mão irá decorrer no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e Diogo Jota apelou ainda à presença dos adeptos, desejando ver "muitos flavienses e pessoas de Trás-os-Montes em geral".

Após a partida na Polónia, a comitiva da seleção sub-21 de Portugal viajou de regresso a Portugal e chegou na madrugada de sábado à localidade transmontana, tendo realizado hoje à tarde o primeiro treino no Complexo Desportivo Francisco Carvalho.

A equipa às ordens de Rui Jorge discute um lugar no europeu de 2019 na terça-feira, às 17h00, frente à Polónia, em Chaves.