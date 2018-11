Varandas: "Disseram que não iríamos ver um euro do processo de Rui Patrício"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, discursou no âmbito da "38ª Gala Rugidos de Leão", onde deixou deu exemplos do trabalho desenvolvido desde a eleição.

O responsável máximo dos leões fez um discurso de 15 minutos onde apelou à união dentro do clube, e enalteceu as primeiras ações da nova direção: "Foram dois meses muito intensos. Todas as pessoas sérias e lúcidas sabem o desafio colossal que temos nos ombros. É uma missão de todos nós".

O presidente do Sporting reforça que não toma as decisões "para ser popular, ou para agradar determinadas pessoas. A paz e estabilidade são condições básicas nos grandes clubes europeus. São fatores essenciais para que se estruture, planeie, semeie".

A contratação de Marcel Keizer, um treinador escolhido "pela competência, e não pela popularidade ou nacionalidade", foi elogiada por Varandas, assim como a escolha dos novos membros da equipa técnica.

Varandas deixou ainda uma mensagem às críticas relacionadas com o negócio de Rui Patrício e o empréstimo obrigacionista:

"Houve quem dissesse que não iriamos ver um único euro do processo do Patrício. O caso resolveu-se e recebemos bem mais do que um euro. E apesar da enorme vergonha de tudo o que aconteceu, não desistimos de recolher o máximo que for possível do Gelson junto do Atlético de Madrid".

"Apesar das traições e das cunhas para que não houvesse o empréstimo obrigacionista, quando se diz que a SAD está em insolvência, apesar de todas estas manobras para evitar que o empréstimo acontecesse, sabendo dos impactos brutais que isso iria ter, conseguimos", rematou.