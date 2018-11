Liga das Nações. Holanda bate França e reabre discussão pela qualificação

A Holanda venceu, esta sexta-feira, a França por 2-0, e reabriu a discussão pelo primeiro lugar do grupo 1 da Liga das Nações, num jogo disputado no De Kuip, casa do Feyenoord.

Os golos da partida foram apontado por Georginio Wijnaldum, do Liverpool, aos 44 minutos, após desconcentração da defesa francesa, e Memphis Depay, aos 95 minutos, de penálti.

Os campeões do mundo fecham assim a participação na fase de grupos da Liga das Nações com sete pontos amealhados. À data, a França é líder, mas, com esta vitória, a Holanda só depende de si para garantir o primeiro lugar do grupo 1, e consequente presença na "final four".

Na última jornada, a Holanda desloca-se ao terreno da Alemanha, que ficará em último lugar independentemente do resultado.

A "laranja mecânica", atualmente com seis pontos, só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar, devido à vantagem no confronto direto para a França, que venceu o jogo em casa por 2-1.

Outros resultados da Liga das Nações:

Liga B:

Eslováquia 4-1 Ucrânia

País de Gales 1-2 Dinamarca

Liga C:

Chipre 1-1 Bulgaria

Eslovénia 1-1 Noruega

Liga D:

Gibraltar 2-6 Arménia

Liechtenstein 0-2 Macedónia