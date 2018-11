Hora de fazer contas no Rali do Algarve

O piloto Ricardo Teodósio, da Skoda Fabia R5, lidera o Rali do Algarve, a última etapa do Campeonato de Portugal de Ralis, depois de cumpridas quatro das 11 provas de classificação. A luta pelo título está ao rubro, com Armindo Araújou a dispor de apenas 0,03 pontos de vantagem sobre Ricardo Teodósio.

Já sem hipótese de chegar ao título, José Pedro Fontes, da Citroen C3 R5, foi o mais rápido na especial de abertura, mas a partir daí Ricardo Teodósio, a “jogar em casa”, somou três triunfos, contabilizou 1,35 pontos (0,45 pontos por vitória nas classificativas) e se a prova terminasse agora perderia o título pela mera diferença referida.

Por sua vez, Armindo Araújo, que entrou numa toada cautelosa, é sétimo, em termos de classificação, e quinto em termos de campeonato, e contabilizaria 12 pontos, o que em nada alteraria o seu total, uma vez que 12 pontos é o seu pior resultado e como tal descartável, desde que consiga melhor na prova algarvia.

Esta situação é função do regulamento do campeonato que determina que haja cinco pontos a dividir pelo número de provas de classificação, que serão creditados ao mais rápido na especial.

É por isso que as equipas das duas equipas vão ter de fazer muitas contas, durante o dia de amanhã, quando se correm as derradeiras classificativas, já que o dia de hoje terminar com uma Super Especial noturna, nas ruas da cidade de Lagos.

Classificação após quatro especiais

1.º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5), 33,56,2”

2.º, José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroen C3 R5), a 20,5”

3.º, Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5), a 53,8”