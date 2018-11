Conferência Episcopal desmente aumentos de 10% nas taxas para missas

O secretariado geral da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) esclarece que não é verdade que tenha sido decidido um aumento de 10% nas taxas para missas.

Em comunicado, a CEP confirma, apenas, que poderá haver uma “atualização da forma mais justa possível, face à realidade atual”.

A CEP recorda mesmo o ponto 11 do comunicado final da reunião em que se lê: “Os Bispos refletiram sobre uma proposta comum de taxas, tributos e emolumentos para todas as dioceses, tendo em vista harmonizar e atualizar o que já se encontra definido nas três Províncias Eclesiásticas. O assunto será retomado em próxima assembleia plenária”.

No esclarecimento desta sexta-feira, em resposta à notícia do Correio da Manhã, acrescenta-se que “atualizar não significa simplesmente aumentar (até poderá haver diminuição nalgumas situações). Também não se falou em números nem percentagens”.

“O que foi comunicado no final da Assembleia é uma simples partilha do trabalho em curso, um trabalho sério e abnegado dos Vigários Gerais com o Secretariado Geral da CEP, numa linha de transparência e rigor, procurando ‘harmonizar e atualizar o que já se encontra definido nas três Províncias Eclesiásticas’”.