Feirense. Miller recuperado e preparado para se estrear

Roderick Miller, central panamiano, está recuperado de lesão e pode estrear-se com a camisola do Feirense.

O defesa de 26 anos lesionou-se num encontro amigável frente ao Gil Vicente há um mês.

Miller foi o último reforço dos fogaceiros para a nova temporada. No currículo, o esquerdino conta com uma participação no Campeonato do Mundo Sub-20, com uma chamada para a Copa América Centenária e ainda com uma presença no Mundial de Clubes no Japão.

Ao longo da carreira, Miller passou pelo San Francisco (Panamá), Mérida (México) e Atlético Nacional (Colômbia).