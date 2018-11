Fernando Santos não garante regresso de Cristiano Ronaldo à seleção

Fernando Santos não garantiu, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo voltará à seleção nacional em 2019. O avançado da Juventus pediu para ser dispensado das convocatórias da segunda metade de 2018, que coincidiram com a fase de grupos da Liga das Nações.

O selecionador nacional compareceu, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida com a Itália, em que Portugal tentará obter, pelo menos, o empate que lhe dará o apuramento para a "final four". Questionado sobre se CR7 voltará na próxima convocatória, em março, para a a qualificação para o Euro 2020, Fernando Santos deixou tudo em aberto: "Veremos nessa altura. Estamos ainda muito longe".

Apesar do mistério em volta do eventual regresso de Ronaldo à seleção, Fernando Santos não hesitou em salientar a importância do capitão. "Não há nenhuma equipa que tenha Cristiano Ronaldo e possa dizer que não quer Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é muito importante, é o melhor do mundo. Isso por si só chega. Espero que se faça justiça à sua enorme capacidade e que ganhe a próxima Bola de Ouro", frisou.

Fernando Santos não se mostrou preocupado com a ausência de Ronaldo, visto que "o importante é o espírito de equipa e isso não muda por um jogador". A seleção tem "confiança absoluta" nas suas capacidades, sem presunção e mantendo o respeito pelo adversário. "Mantendo a nossa linha e o nosso rumo as coisas seguirão o seu curso", afiançou.

Basta a Portugal o empate, diante da Itália, para assegurar a presença na "final four" da Liga das Nações, que se jogará em junho de 2019. O jogo será disputado no sábado, às 19h45, no Estádio San Siro, em Milão. O Itália-Portugal tem relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.