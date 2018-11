Fernando Santos alerta para o risco de desvalorizar a Itália pela ausência do Mundial

Fernando Santos entende que a Itália não pode ser desvalorizada só porque falhou a fase final do Mundial 2018. Ainda assim, está confiante que Portugal vai ganhar o jogo da penúltima jornada do Grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações.

O selecionador nacional salientou, esta sexta-feira, que a seleção italiana "é uma equipa fortíssima" e que "não pode ser avaliada" pelo facto de não ter estado na Rússia. Fernando Santos acredita que a equipa que vai receber Portugal, no San Siro, é distinta daquela que perdeu, por 1-0, no Estádio da Luz, em junho.

"O jogo com a Itália vai ser seguramente um grande espetáculo. com duas equipas fortíssimas. A equipa italiana tem feito uma evolução constante. Esta equipa não é a mesma que se apresentou no jogo da primeira volta em Lisboa. É uma equipa com caraterísticas e jogadores diferentes. Só três do que foram titulares na altura irão jogar de princípio: Donnarumma, Jorginho e Chiesa", defendeu o selecionador.

Fernando Santos reforçou que a Itália "é um dos grandes pilares mundiais do futebol", pelo que acredita que os adeptos assistirão a um grande jogo. Salientou, contudo, que Portugal tem capacidade para vencer e assegurar o apuramento para a "final four" da Liga das Nações. E não precisa de recorrer à fé para manter essa convicção:

"É um confronto de altíssimo nível. Tenho fé em Deus, isto não é questão de ter fé. É questão de jogar com um adversário poderoso, de grande qualidade. A minha equipa pode ganhar qualquer jogo. Vamos procurar a vitória".

Um trienador nunca revela os seus truques



Recusando revelar como irá contrariar o forte meio-campo da Itália, com medo de "revelar os truques", Fernando Santos destacou que, tendo as duas seleções estilos de jogo "muito semelhantes", com preferência pela posse, Portugal tentará tirar a bola aos italianos e impor o seu jogo.

A utilização de Raphael Guerreiro é uma incógnita. "Vamos ver no treino como é que ele reage e logo veremos. Foi por isso que chamámos o Kevin Rodrigues", confirmou Fernando Santos.

O Itália-Portugal joga-se no sábado, às 19h45, no San Siro, em Milão. Este jogo, em que basta a Portugal empatar para seguir para a "final four" da Liga das Nações, terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.