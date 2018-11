Rui Vitória volta a chamar filho de Sérgio Conceição para o treino

Rui Vitória voltou a chamar o filho de Sérgio Conceição para participar no treino desta quarta-feira da equipa principal das águias.

Rodrigo normalmente alinha pela equipa sub-23 do Benfica e foi um dos nove elementos escolhidos pelo treinador para colmatar as 13 ausências por motivos de compromissos internacionais. Rodrigo Conceição está na formação do Benfica desde os 15 anos. Na última época, com apenas 17 anos, brilhou com seis golos em 16 jogos pela equipa de sub-19.

Vitória "pescou" na equipa B, sub-23 e ainda nos juniores e chamou Miguel Nóbrega, Matheus Leal, Diogo Mendes, Keaton Parks, Gonçalo Ramos, Diogo Pinto, Daniel dos Anjos, Rodrigo Conceição e Rakip.

O Benfica continua a preparar a receção ao Arouca, no dia 22 de novembro, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.