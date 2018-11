Bruno de Carvalho suspenso pela Liga por um mês

O Conselho de Disciplina da Liga de Clubes anunciou, esta terça-feira, a suspensão de Bruno de Carvalho por 30 dias.

O ex-presidente dos leões, atualmente detido no seguimento das investigações do ataque em Alcochete, foi castigado devido a declarações "proferidas na rede social Facebook, com repercussão na imprensa desportiva".

Para além da suspensão, que não terá efeitos práticos, visto que já não está em funções no clube, Bruno de Carvalho foi ainda multado em 3,830 euros.