Luís Filipe pesa ausência de Salvio no Benfica: "Ele é essencial"

Luís Filipe acredita que o Benfica sentirá a ausência de Salvio. O extremo falhou a deslocação a Tondela e, dias depois, foi dispensado da seleção argentina devido a uma lesão no tornozelo e, nas redes sociais, confirmou que a paragem será de duas semanas.

"Nenhum outro jogador do plantel do Benfica tem as características do Salvio. Nesse sentido, ele faz muita falta. A sua ausência tem um grande peso. Ele é essencial no Benfica", assinala Luís Filipe, a Bola Branca.



O antigo defesa, que partilhou balneário com Salvio em 2010/11, no Benfica, classifica o argentino de "extremo à antiga", que é tão importante pelo que dá no ataque como pelo que oferece na defesa.

"Dá muita profundidade. Hoje os extremos deixaram de dar profundidade às equipas e ele ainda é um extremo à antiga, o que faz a diferença. Defensivamente, ajuda bastante", elogia Luís Filipe.

Salvio fica a recuperar da lesão no Seixal, aproveitando o tempo de interrupção para as seleções. A paragem de duas semanas significa que deverá falhar o próximo jogo do Benfica, a 22 de novembro. Trata-se da receção ao Arouca, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.