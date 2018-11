Conseguir emprego em 30 dias? Esta feira tem dicas e propostas de trabalho

Arranca esta terça-feira a “StartPoint”, a Feira de Emprego e Empreendedorismo da Universidade do Minho, com cerca de 70 empresas e mais de mil propostas de emprego, estágios e bolsas de investigação. Há também palestras, formações e apoio técnico personalizado.

O primeiro dia é dedicado à formação, com workshops como “Conseguir emprego em 30 dias” e “Ideias ridículas transformadas em negócios”, destinados a preparar os interessados para o contacto com as empresas nos dois dias seguintes.

O evento tem como público-alvo não só a comunidade académica, mas também desempregados e empreendedores com qualificações de nível superior da região.

A feira decorre no campus de Gualtar, em Braga, até 15 de novembro e tem entrada livre.