Campeões europeus de sub-19 condecorados com Ordem de Mérito

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou esta segunda-feira a seleção nacional de sub-19 com a medalha da Ordem de Mérito. Portugal venceu o Europeu de Sub-19 em julho e Marcelo já tinha prometido as medalhas, mas o "timing" impediu a condecoração formal.

Na altura, o Presidente da República elogiou os sub-19, que classificou como "um exemplo para todos os portugueses, sobretudo para os mais jovens".

Agora, os campeões europeus, comandados por Hélio Sousa, recebem finalmente as medalhas, fruto da vitória no Europeu da Finlândia. Portugal derrotou a Itália na final, vencendo por 4-3 após prolongamento.

Na cerimónia realizada no Palácio de Belém, Marcelo desejou boa sorte aos jogadores, que entram esta semana em estágio para preparar os particulares com a Polónia e a Eslováquia. "Muitos parabéns e até à próxima", disse Marcelo. Estiveram também presentes Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Humberto Coelho, vice-presidente da FPF, e Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação.

"Ainda há muito trabalho árduo pelo caminho"

Hélio Sousa agradeceu à FPF pelo apoio à seleção, mas rejeita descansar à sombra do troféu e diz que é tempo de preparar o futuro. "As nossas conquistas são preparadas e conquistadas dia-a-dia. Temos um percurso fantástico na FPF, onde nos têm dado condições de excelência para fazer o nosso trabalho", disse Hélio Sousa.

O treinador dos campeões europeus continua com o mesmo grupo, agora nos sub-20, onde começa a preparar o Mundial da categoria, que se realizará em 2019, na Polónia. Hélio Sousa fez parte da equipa que venceu o Mundial de Sub-20 na Arábia Saudita, em 89, e quer usar esse triunfo como exemplo.

"Levou-nos todos nós a procurar as nossas vitórias, as nossas conquistas e o desejo por mais esteve sempre presente. São essas vivências que passamos ao nosso grupo de trabalho. Mas ainda há muito trabalho árduo pelo caminho", acrescenta o técnico.



"Não podemos viver do passado"

Diogo Queirós, capitão português, não esconde a "honra" de voltar a entrar em Belém como campeão - o mesmo grupo já tinha sido campeão europeu de sub-17 - e diz-se "muito contente com a distinção".

Com a nova medalha ao peito, o jogador do Porto diz que a vitória "é mais um motivo para continuar a trabalhar e voltar aqui mais vezes" e acredita que os jogadores não podem ficar satisfeitos só com a vitória no Europeu.

"É um dia que ficará marcado para sempre nas nossas memórias, mas não podemos viver do passado e vamos procurar novas conquistas", disse o jogador. Queirós acrescentou que o objetivo é vencer o Mundial, "mas sabemos que vai ser complicado".

Para já, Portugal preparar os jogos da próxima pausa para desafios internacionais. Os sub-20 têm três jogos no Algarve. O primeiro contra a Polónia, no dia 15 de novembro, no Estádio do Algarve. No dia 16, defrontam a Eslováquia, no Parchal. E a ronda de amigáveis acaba no dia 18, no Estádio Municipal de Portimão, novamente frente à Eslováquia.

Todos os jogos são às 17h00. O Mundial de Sub-20 vai realizar-se na Polónia, entre os dias 23 de maio e 15 de junho em 2019.