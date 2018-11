Detenção de Bruno de Carvalho pode ser útil aos jogadores que rescindiram

A detenção de Bruno de Carvalho pode dar mais força aos argumentos dos jogadores que rescindiram por justa causa na sequência dos incidentes na Academia, a 15 de maio. O Sporting mantêm um litígio com Podence, Ruben Ribeiro, Gelson Martins e Rafael Leão. Os restantes jogadores que rescindiram já chegaram a acordo com o clube.

Tiago Machado, especialista em Direito Desportivo admite que os últimos acontecimentos com Bruno de Carvalho podem ser úteis aos jogadores em questão. “Estamos numa fase indiciária e, conforme o nome indica, é uma fase de indícios que podem ser mais ou menos fortes. Parece-me prematuro estar a querer utilizar um argumento como este, embora tenha relevância, porque estamos numa fase embrionária. É uma fase de inquérito e não uma acusação ou uma condenação. Contudo, pode vir a ser útil aos jogadores num passo mais à frente, refere Tiago Machado em declarações a Bola Branca.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting e o líder da clque Juve Leo, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá serão presentes amanhã ao juiz de Instrução Criminal do Tribunal do Barreiro para interrogatório, ficando a conhecer as medidas de coação que lhes serão aplicadas.



“Para haver detenções tem de haver indícios com alguma sustentabilidade que quer um quer outro estariam envolvidos nesse ataque. E terão de ser indícios com alguma relevância para permitir que se fizessem as buscas e as detenções. Na altura do interrogatório serão apresentadas as provas que o Ministério Público tem contra as duas pessoas e se são indícios suficientemente fortes para aplicação de medidas de coação mais gravosas. Essas medidas serão graduadas de acordo com os indícios que possa haver”, detalha Tiago Machado.