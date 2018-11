Keizer assume-se como treinador de ataque, mas começa por jogar à defesa

Marcel Keizer apresenta-se como um treinador com "uma filosofia de jogo ofensivo", mas remeteu-se à defesa quando foi questionado sobre se Frederico Varandas lhe pediu o título de campeão nacional. O holandês optou por uma via politicamente correta, definindo o Sporting, pela sua dimensão, como um clube que luta por troféus.

No entanto, centrou a sua energia noutros objetivos: "Para já vamos tentar fortalecer a equipa, dar continuidade ao bom momento e vamos tentar praticar bom futebol". Depois disso, "veremos o que acontece", observa o treinador.

Keizer recebe o Sporting na segunda posição do campeonato, a dois pontos do FC Porto, e reconhece que abraça um "grande desafio". O antigo técnico do Al Jazira só esta terça-feira começa a trabalhar com os jogadores, mas já viu a equipa jogar e "a primeira impressão é muito boa". "Gostei da energia e do espírito da equipa", concretiza.

O treinador, de 49 anos, tem como destaque, no currículo, a passagem pelo Ajax, na temporada passada. Estava a treinar nos Emirados Árabes Unidos.