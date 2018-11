Sporting ainda não tem adjuntos para Keizer

Marcel Keizer foi apresentado como novo treinador do Sporting, esta segunda-feira, mas o holandês ainda não sabe quem o irá assistir na equipa técnica. Frederico Varandas informou, antes de Keizer falar, que "a equipa técnica ainda não está fechada" e antecipou que essa seria a resposta a qualquer pergunta sobre o tema.

A questão que poderia surgir prende-se com a dúvida sobre o futuro de Tiago Fernandes. O treinador que tomou conta da equipa, após a saída de Peseiro, não esclareceu se iria continua no clube e Varandas também não dissipou essa interrogação.

O presidente do Sporting mencionou o nome de Tiago Fernandes, bem como o de José Peseiro, mas para prestar agradecimento pelo trabalho realizado por ambos. Marcel Keizer inicia funções e esta terça-feira terá o primeiro contacto com a equipa no relvado de Alcochete.