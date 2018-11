Antigo central do Benfica confia na reabilitação de Conti

Sérgio Nunes acredita que Germán Conti poderá ultrapassar o momento marcante da noite de Tondela, em que introduziu a bola na própria baliza. O central argentino teve um instante de infelicidade e o antigo defesa dos encarnados, em entrevista à Renascença, considera que será ultrapassado "com o tempo, com o trabalho e com os jogos".

Conti terá de provar que é "forte mentalmente" para dar a volta à situação, tal como fez a equipa. Na opinião de Sérgio Nunes, a vitória em Tondela foi "importante, porque surge num momento em que o clube estava a passar uma fase menos boa".

Em destaque, pela positiva, esteve Jonas, que voltou a marcar pelo Benfica. O antigo central destaca a excelência do avançado brasileiro e sublinha que "está provado há muito tempo que faz a diferença no Benfica".

Os encarnados estancaram uma série de quatro jogos sem vencer, na noite de domingo, em Tondela. O Benfica esteve a perder, mas acabou por ganhar o jogo, por 1-3. Conti fez auto-golo, logo no primeiro minuto de jogo. Jonas respondeu, ainda na primeira parte, com o golo do empate. Na segunda parte, e já depois da expulsão de David Bruno, o Benfica chegou à vitória, com golos de Seferovic e Rafa.