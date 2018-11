Coreias trocam tangerinas e cogumelos como cortesia diplomática

O transporte começou a ser feito no domingo, por aviões militares sul-coreanos, numa operação que continua esta segunda-feira. São necessários vários voos para transportar toda a fruta, anunciou o governo de Seul em comunicado.

A Coreia do Sul está a enviar 20 mil caixas de tangerinas para a Coreia do Norte. É o primeiro carregamento de um presente de 200 toneladas de fruta da ilha de Jeju, que vão ser enviadas para o norte da península.

O presente surge depois de, em setembro, os norte-coreanos terem enviado para a Coreia do Sul duas toneladas de cogumelos.

A cortesia foi consequência da declaração conjunta assinada pelos líderes dos dois países, em meados de setembro, na qual concordaram em promover esforços conjuntos para garantir uma península coreana livre de armas nucleares.

O transporte aéreo de tangerinas entre as duas Coreias pode significar um estreitamento dos laços, apesar das sanções internacionais e da pressão da comunidade internacional para que a Coreia do Norte abdique do programa nuclear.