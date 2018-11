Fórmula 1. Lewis Hamilton vence GP do Brasil

O já campeão Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 este domingo, depois de ter começado na pole position. A vitória do britânico permitiu à Mercedes vencer o campeonato mundial de construtores pelo quinto ano consecutivo.

A vitória no Brasil foi a décima da época para Hamilton e a 72.ª da carreira. Este ano, Hamilton sagrou-se campeão do mundo pela quinta vez.

Depois do primeiro lugar em São Paulo, Hamilton mostrou-se orgulhoso pela Mercedes e agradeceu à equipa por ajudá-lo no título. "Estou muito feliz pela equipa que trabalhou arduamente para este título nesta temporada e este é o resultado do trabalho do ano inteiro. É um orgulho conduzir para eles", disse o inglês.

A corrida ficou marcada por um zangado Max Verstappen, que acabou em segundo lugar depois de um choque com Esteban Ocon, da Force India. A colisão tirou a liderança do jovem alemão, que estava encaminhado para a vitória.

O condutor da Red Bull ficou à frente de Kimi Raikkpnen, da Ferrari, que completou o pódio.