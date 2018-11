Quem são os arguidos ligados ao FC Porto após queixa do Benfica

Pinto da Costa , 80 anos. Presidente do FC Porto desde 1982 - e com recorde de títulos conquistados - é suspeito do crime de ofensa a pessoa coletiva.

Adelino Caldeira , 64 anos, diretor executivo da SAD portista. É suspeito do crime de ofensa a pessoa coletiva.

Fernando Gomes , 72 anos, diretor executivo da SAD portista. O ex-presidente da câmara do Porto é suspeito do crime de ofensa a pessoa coletiva. Tem a pasta das finanças.

Reinaldo Teles , diretor executivo da SAD portista e histórico braço direito de Pinto da Costa, é também suspeito do crime de ofensa a pessoa coletiva.

Rui Vieira de Sá , diretor não executivo, foi indicado pela Somague, um dos acionistas de referência da SAD. É suspeito do crime de ofensa a pessoa coletiva.

José Américo Amorim, do Grupo Amorim, segundo maior acionista, é diretor não executivo. É suspeito do crime de ofensa a pessoa coletiva.

Diogo Faria , funcionário do departamento de comunicação do FC Porto e do co-autor do livro "Polvo Encarnado". É suspeito do crime de ofensa a pessoa coletiva e indiciado pela prática do crime de violação de correspondência.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto e co-autor do livro "Polvo Encarnado"

O Ministério Público confirma que constituiu sete arguidos no processo que teve origem numa queixa do Benfica.



O caso é autónomo ao processo conhecido como o caso dos emails.