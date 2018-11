Diana Krall é o primeiro nome para o festival CoolJazz 2019

Diana Krall vai atuar em julho de 2019, em Cascais, sendo o primeiro nome anunciado para o festival EDPCoolJazz 2019.

Há mais de 30 anos ligada ao jazz, a cantora estará a 24 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, um dos espaços de atuações do CoolJazz, cujo cartaz da 16.ª edição se estenderá pelo mês de julho.

Hoje, aos 53 anos, é apresentada como a "grande diva do jazz", com 15 álbuns editados e cerca de 15 milhões de discos em vendas em todo o mundo.

Segundo a organização, ao CoolJazz levará sobretudo "clássicos da carreira", enquanto intérprete, reinventando temas como "The look of love", "Let's fall in love", "Let's face the music and dance" ou "Cry me a river".

Com a atual digressão, a "Wallflower world tour", Diana Krall atuou em Portugal em 2015 e 2016.