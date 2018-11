Candidato morto vence eleição local nos Estados Unidos

O diretor da campanha de Dennis Hof, Chuck Muth, previu a vitória do seu candidato há um mês e apesar de Hof não poder tomar posse, naturalmente, Muth diz que se deve celebrar a vitória. "Eu sei que os republicanos no Nevada foram massacrados hoje, mas o meu amigo Dennis Hof esmagou a sua adversária e esmagamos a iniciativa anti-bordel no condado de Lyon com cerca de 80% dos votos", escreveu na rede social Twitter, esta quarta-feira.

"Este é mesmo o movimento Trump", disse Hof. "As pessoas vão deixar de lado as suas crenças morais e as suas crenças religiosas para eleger alguém honesto".

Numa entrevista em junho à agência Reuters no Moonlite Bunny Ranch, um bordel perto da sua casa em Pahrump, Hof disse que as suas políticas tinham semelhanças com as políticas praticadas pelo Presidente Donald Trump.

O candidato falecido derrotou a democrata e professora Lesia Romanov, com cerca de 68% dos votos. As autoridades locais disseram que vão apontar um substituto do mesmo partido para o cargo. A campanha de Romanov ainda não comentou a derrota.

Hof tinha 72, era dono de vários bordéis, incluindo o popular "Bunny Ranch", e tinha o apoio da comunidade evangélica no 36.º distrito do Nevada, onde concorreu para representar o seu condado no governo estatal.

Nas eleições intercalares americanas de terça-feira, entre todas as vitórias importantes, houve uma bizarra. Dennis Hof, candidato republicano a um cargo local no estado do Nevada, ganhou na sua eleição, apesar de ter morrido há um mês.

Os amigos encontraram-nos morto quando o tentaram acordar para uma reunião, horas depois de ter celebrado os seus 72 anos. A confirmação do incidente foi dada no Twitter, por Chuck Muth. Adiantou ainda que Huf terá morrido durante a noite, no bordel Love Ranch, e que a investigação ainda estava a decorrer.

O xerife do condado de Nye disse que Hof foi encontrado morto no mês passado numa das suas propriedades em Crystal, no Nevada. Não se sabe o que terá provocado a morte do vencedor falecido.

Hof era ainda autor de um livro, "A Arte do Chulo" - em inglês, "The Art of the Pimp", um trocadilho com o livro de Trump, "The Art of the Deal" ("A Arte do Negócio", em português).

Além disso, aparecia na série da televisão HBO "Cathouse", sobre um dos seus bordéis. No total, tinha cinco bordéis legais no estado do Nevada, o único estado americano em que a prostituição é legal.