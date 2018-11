Óliver reconhece "grande passo" na Liga dos Campeões

Óliver Torres assume que a vitória sobre o Lokomotiv (4-1) deixa o FC Porto em boa posição para conseguir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O espanhol sublinha que foi um triunfo "importante, um passo grande", mas ressalva que há mais dois jogos para disputar na fase de grupos, frente a Schalke 04 e Galatasaray, e o objetivo é "vencer".

Os dragões têm dez pontos e um empate, num dos últimos dois jogos, resolve as contas. O Porto pode até perder as duas partidas e qualificar-se. Precisa, para que isso suceda, que o Galatasaray não vença o Lokomotiv, em Moscovo.

Os campeões nacionais não têm, contudo, muito tempo para celebrar. Sábado já há jogo com o Sporting de Braga, num duelo em que se defrontam os dois primeiros classificados do campeonato. A prioridade é recuperar do desgaste do jogo europeu.

"Foi um dia difícil, com muita chuva e vento. O campo estava muito pesado, mas temos muitos dias para recuperar. Acho que vai correr bem", acredita Óliver, que ressalva que com o Braga o jogo será "totalmente diferente".

O FC Porto-Sp. Braga, a contar para a 10ª jornada da I Liga, realiza-se sábado, às 20h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.