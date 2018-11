"Caso José Silvano". Negrão remete explicações para o secretário-geral do partido

O líder parlamentar do PSD, Fernando negrão, já respondeu ao presidente do Parlamento sobre o caso José Silvano, remetendo todas as explicações para o deputado e secretário-geral do do partido.

Na origem do caso está uma notícia do semanário "Expresso" que dava conta de que o secretário-geral do PSD era dado como presente no plenário da Assembleia da República em dias em que estava ao serviço do partido, a centenas de quilómetros.

Esta terça-feira os serviços da Assembleia da República confirmaram que, pelo menos no dia 18 outubro, a "password" de José Silvano foi usada por outra pessoa. Nesse dia, o secretário-geral do PSD estava em Vila Real.

Em comunicado, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, deu conta dessas conclusões e remeteu o assunto para explicações do deputado ou da direção do grupo parlamentar.

Negrão já respondeu, passando todas as explicações para Silvano. “A Direção de um GP existe para organizar politicamente e só politicamente esse grupo. Não sendo uma empresa nem um órgão do executivo, não tem qualquer capacidade intervenção que não seja política. A legitimidade dos Deputados é igual e tem por base o voto. Por isso, todas as questões que não tenham natureza política devem ser resolvidas no âmbito dessa relação. Por isso, reencaminhei o dito expediente para o Deputado José Silvano e disso e razões informei o PAR” respondeu Negrão, por escrito, à Renascença.