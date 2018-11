Villas-Boas: "injustiça" na saída de Peseiro e a "pressão" sobre Rui Vitória

André Villas-Boas, treinador português, acredita que o despedimento de José Peseiro do Sporting é injusta e comenta o mau momento de forma das águias.

Em declarações à margem da cimeira WebSummit, o antigo treinador do FC Porto não compreende a saída de José Peseiro, tendo em conta a iminente contratação de Keizer:

"Não sei o que vai na cabeça das pessoas para tomar uma decisão tão injusta e abrupta, principalmente com a escolha que se avizinha. O treinador português é bem formado, é melhor e com uma cultura mais abrangente do que o treinador holandês. É uma decisão surpreendente", disse.

Sobre o mau momento das águias, Villas-Boas defende Rui Vitória. "O Rui Vitória não merece esta fase, mas o que interessa ao FC Porto é ser campeão e não o o momento que o Benfica vive. É um momento difícil para os benfiquistas pelo título do ano passado do FC Porto, mas cabe a eles resolver".

Villas-Boas mostrou-se ainda supreendido com um início de campeonato atípico, mas espera o FC Porto seja campeão. "Surpreende-me os desaires que os três grandes já tiveram. Um treinador já foi despedido, outro sob pressão, e uma equipa como o Braga que é em treinada, consistente e está bem lançada. Acompanho sempre o campeonato com muita curiosidade e espero que o FC Porto seja campeão, até pela viabilidade financeira do clube".