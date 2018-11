"A boa política está ao serviço da paz" é o tema para Dia Mundial da Paz

A Santa Sé revelou, esta terça-feira, que o tema para o Dia Mundial da Paz, que se assinala a 1 de janeiro. é “A boa política está ao serviço da paz”.

Numa nota divulgada pela Sala de Imprensa, a Santa Sé afirma que “a responsabilidade política pertence a cada cidadão”, nomeadamente “quem recebeu o mandato de proteger e governar”, salvaguarda o direito e incentiva “ao diálogo entre os atores da sociedade, entre gerações e culturas”.

“Não há paz sem confiança recíproca”, acrescenta o comentário ao tema da Mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz.

O comunicado da Sala de Imprensa refere que a confiança tem como primeira condição o respeito pela palavra dada” e o compromisso político “traz a preocupação pelo futuro da vida e do planeta, dos mais jovens e das crianças, na sua ânsia de realização”.

“Quando o homem é respeitado nos seus direitos, nasce nele o dever de respeitar os direitos dos outros”, afirma o comunicado

“Os direitos e os deveres do homem aumentam a consciência de pertencer a uma mesma comunidade, com os outros e com Deus. Somos, portanto, chamados a defender e a anunciar a paz como uma boa notícia de um futuro onde cada pessoa seja considerada na sua dignidade e nos seus direitos”, conclui.

O 52.º Dia Mundial da Paz é celebrado no dia 1 de janeiro de 2019.