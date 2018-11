“É uma pedrada autêntica". Mãos de Luís dão vida nova a pedras da Serra da Estrela

Luís Cabral, que encontrou refúgio no meio das pedras, olha-as e imagina diferentes formas e feitios que se traduzem em peças de arte. Já são 400 as esculturas feitas pelas suas próprias mãos. Nunca as expôs ou vendeu. Oferece a quem gosta.

O gatinho, que ironicamente pesa mais de 10 quilos, é cuidadosamente embrulhado em papel, por Luís Cabral. Mais um que está pronto para oferecer. Aos 62 anos, o artesão residente em Castelo Branco, mas natural de S. Paio, confessa uma paixão para a qual despertou há três anos. “Vi um dia exposto um gato mesmo mal feito, e disse para a minha mulher que eu conseguia fazer melhor. Vi uma pedra dentro do lago, tirei a pedra e fiz um gato”, relembra sobre a primeira peça, que acabou por oferecer à mulher. Hoje tem mais de 400 peças de arte e já ofereceu mais de 100, todas elas em pedra, algumas pesam dezenas de quilos, como a primeira que fez dedicada ao amor da sua vida. A esposa, Helena Almeida, diz ter ficado rendida à habilidade do homem com quem está casada há quase 40 anos. “Foi uma oferta muito grande, quando vi o gatinho com 20 quilos de peso, gostei muito”, admite.

É trabalhoso? Luís desmistifica, enquanto embrulha outra obra de arte para oferecer. “Não. Faço logo seis ou sete quando tenho tempo, à noite e ao fim de semana”, conta sobre o ofício que partilha com a sua profissão, na montagem de piscinas. No entanto, admite que a arte lhe está no sangue e numa vida que perdeu. “Somos todos um bocado artistas. O meu filho que já cá não está, morreu num acidente há mais de 10 anos, mas ele tinha muito jeito, mais que eu”, não esconde a emoção. Entre as esculturas em pedra, há gatos, cães, peixes, tartarugas, centopeias e formigas, feitas a partir do granito, xisto, recolhido em zonas como Belmonte ou Manteigas, “pedras que já são trabalhadas pelos próprios rios”, esclarece Luís, acrescentando que por onde passa apanha pedras e leva para casa. Quando vai ao Alentejo, a Castelo de Vide, não regressa sem uma pedra no bolso ou na carrinha, conforme o tamanho.