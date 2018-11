Keizer esperado em Lisboa para assinar pelo Sporting

Marcel Keizer é o treinador escolhido por Frederico Varandas e a oficialização da contratação pode estar iminente.

Segundo avança o jornal "A Bola", a desvinculação com o Al Jazira estará consumada e o holandês está livre para assinar pelos leões, num contrato que será válido até 2020, com mais duas épocas de opção.

Tiago Fernandes, antigo adjunto de José Peseiro e que liderou os leões a uma vitória no terreno do Santa Clara, continuará com o cargo que desempenhava anteriormente, ficando por saber quem serão os restantes elementos da equipa técnica de Keizer.

A dúvida continua em perceber quem vai orientar o Sporting na partida teoricamente mais complicada da fase de grupos da Liga Europa, na quinta-feira, no Estádio Emirates, frente ao Arsenal, questão à qual Tiago Fernandes não soube responder no final da partida nos Açores.

O holandês Marcel Keizer arrancou a carreira de treinador em 2004 no UVS, e treinou ainda o Argon, Telstar, Emmens e Cambuur. Em 2016/17, treinou a equipa B do do Ajax e deu o salto para a equipa principal na temporada seguinte. Depois de meia temporada aquém das expectativas, Keizer foi demitido do cargo, substituído pelo atual técnico, Erik Ten Hag.

Esta época, Marcel Keizer assumiu o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde segue em terceiro lugar.