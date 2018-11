Egipto. Sete mortos e 14 feridos em ataque contra cristãos

Sete pessoas morreram e 14 ficaram feridas num ataque a um autocarro no Egipto, esta sexta-feira.

Homens armados atiraram contra o veículo, que tinha como destino mosteiro de S.Samuel, O Confessor, um mosteiro cristão copta, situado na cidade de Minya, a 260 quilómetros da capital, Cairo.

Nenhum grupo reivindicou o ataque, que ocorreu no local exato onde 28 cristãos foram mortos por militares islâmicos, em 2017.



O presidente do Egipto, Abdelfattah El-Sisi, já reagiu através da rede social Twitter. O presidente do país lamentou a morte das vítimas e prometeu continuar os esforços para acabar com os ataques de milícias armadas islâmicas, que apelidou de "terrorismo".

A minoria egípcia Copta, do qual faz parte cerca de 10% da população do país, tem sido alvo de frequentes ataques e perseguições desde a queda de Hosni Mubarak, o antigo ditador egípcio, em 2011.

O Egipto diz que o combate a militares islâmicos é uma prioridade para a segurança do país, que vive em clima de tensão desde que os protestos no Cairo tentaram trazerr a Primavera Árabe ao país.